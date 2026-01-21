Tennis

Nächste Termin-Farce: Amstetten-Turnier zeitgleich mit neuem Kitzbühel-Event

Im Vorjahr gab es den ersten Boom um Lilli Tagger
Die Spielerinnenvereinigung WTA plant laut KURIER-Informationen ein neues Turnier in Kitzbühel - zur selben Zeit wie das erfolgreiche ITF-Event in Amstetten.
Von Harald Ottawa
21.01.26, 12:41

Bereits im April kommen sich der Weltverband (ITF) und die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen (WTA) erstmals in die Quere. Das nächste Turnier des österreichischen Frauen-Nationalteams, dem Billie-Jean-King-Cup-Team, findet zeitgleich mit dem WTA-Turnier in Linz, dem größten Frauen-Turnier in Österreich (ab 5. April), statt. Dies ist bekannt. 

Das heißt, dass Kapitänin Marion Maruska auf ihre besten Spielerinnen Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger verzichten muss, sie werden beim Upper Austria Ladies um Preisgelder und Punkte für die Weltrangliste spielen. Das gilt auch für die eingebürgerte Anastasia Potapova, die allerdings zum gegenwärtigen Stand noch keine Spielberechtigung für Österreichs Team hat. 

Nun gibt es den nächsten Fauxpas. Denn ausgerechnet zum Zeitpunkt, wo das aufstrebende Amstettener ITF-Turnier über die Bühne (Juli) gehen soll, wird es in Kitzbühel ein neues WTA125-Turnier geben. Die nächste Termin-Kollision, für die sich die WTA verantwortlich zeichnet. 

Zur Erinnerung: In Amstetten gab es im Vorjahr  das Traumfinale zwischen Sinja Kraus und Lilli Tagger. 700 Fans waren Zeugen einer großen Tennis-Attraktion, die auch der Österreichische Tennisverband mitgetragen hat. Amstetten kann noch verschieben, was einen großen Aufwand nach sich zieht. 

Keine einfache Situation, weil Österreich nicht zwingend mit größeren Frauen-Turnieren gesegnet ist. 

