Terminchaos: ÖTV-Frauenteam muss während Linz-Turnier spielen

Beim Österreichischen Tennisverband (ÖTV) ist man zurecht sauer. Ausgerechnet in der Woche, wo Österreichs Billie-Jean-King-Cup-Team den Wiederaufstieg in die Europa-Afrika-Zone schaffen will, geht das Upper Austria Ladies in Linz (die Qualifikation beginnt am Ostersonntag, dem 5. April) über die Bühne. Dort wo Österreichs beste Spielerinnen um Punkte und Preisgelder spielen können. Und sich auch für Sponsoren interessant machen können.

Und vor allem jetzt verfügen die Österreicherinnen über ein gutes Team, Lilli Tagger und Sinja Kraus sind im Vormarsch, Julia Grabher war 2023 schon auf dem Sprung in die Top 50 und könnte im April zurück in Hochform das Team anführen. „Der Österreichische Tennisverband ist darüber schockiert, dass das österreichische Damennationalteam zeitgleich mit dem WTA-500-Turnier in Linz im Billie Jean King Cup antritt. Dieser Termin wurde keinesfalls mit uns koordiniert. Diese Entscheidung fällt in die Verantwortung der internationalen Dachverbände ITF, die den Billie Jean King Cup und auch den Davis Cup veranstaltet, und WTA, die den Termin für das WTA-500-Turnier vergibt", sagt ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda. "Gerade für ein kleines Land wie Österreich ist diese Vorgehensweise ein Schlag ins Gesicht, weil wir lediglich 13 Spielerinnen im WTA-Einzelranking besitzen. Es ist somit absehbar, dass die drei, vier Besten davon in Linz spielen werden und nicht parallel für die Nationalmannschaft einlaufen können." ÖTV-Präsident Martin Ohneberg sieht es ähnlich. "Für das österreichische Tennis ist dies eine Katastrophe. Ich verstehe nicht, warum sich die WTA und ITF nicht abstimmt", sagt der Vorarlberger. Bei der ATP (Spielergemeinschaft) würde dies auch klappen.