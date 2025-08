Mostviertel im Tennisfieber: Hype um French-Open-Siegerin in Amstetten erwartet

Tagger schlägt erstmals seit dem Gewinn des Major-Titels in Österreich auf. Sie tritt nach dem Wimbledon-Turnier nun nur noch bei den Profis an. In der Juniorinnen-Weltrangliste ist sie Dritte, im WTA-Ranking als Nummer 519 schon drittbeste Österreicherin. Beim W35-Turnier Ende März in Terrassa in Spanien hatte Tagger ihren ersten ITF-Titel geholt.