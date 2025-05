Julia Grabher auf Rekordjagd: 21 Siege und viertes Finale in Folge

Es ist nur die Challenger-Kategorie der Tennis-Frauen, doch in dieser ist Julia Grabher aktuell eine Macht: Die 28-jährige Vorarlbergerin setzte ihre Serie am Samstag beim ITF-W100-Turnier in Wiesbaden mit zwei Siegen an einem Tag fort und steht auch dort im Endspiel. Grabher hatte zuletzt die Turniere in Santa Margherita di Pula, Koper und Chiasso gewonnen und spielt am Sonntag gegen die Ungarin Anna Bondar um ihren vierten Titel en suite.