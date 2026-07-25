Sensationelle Tagger nach Erfolg über Major-Siegerin im Prag-Finale

Der Tennis-Samstag hätte aus österreichischer Sicht nicht viel erfolgreicher verlaufen können. In Kitzbühel feierte Doppel-Spezialist Lucas Miedler seinen 13. Turniersieg und bei den Damen sorgte Lilli Tagger für einen sensationellen Erfolg gegen eine der großen Spielerinnen auf der WTA-Tour.

Die 18-jährige Lienzerin zog beim 250er-Turnier in Prag ins Finale ein. Im Semifinale besiegte sie am Samstag die achtfache Turniersiegerin auf der WTA-Tour, die Tschechin Barbora Krejcikova mit 6:7 (-5), 6:3 und 7:6 (4). Die Tschechin ist zweifache Major-Siegerin, 2021 gewann sie die French Open, 2024 in Wimbledon.

„Ich habe sie noch in Wimbledon gesehen“

„Verrückt. Ehrlich, im Moment kann ich gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ich bin super happy“, sagte Tagger im Siegerinterview. „Es war ein unglaublicher Fight, sie hat tolles Tennis gespielt. Ich habe sie vor drei Wochen in Wimbledon gesehen und war ein bisschen nervös vor dem Match“, gestand sie.

Im Endspiel des 283.347 Dollar dotierten Hartplatzturniers trifft Tagger am Sonntag auf die 24-jährige Ukrainerin Daria Snigur.

Auf dem Weg ins Semifinale hatte Tagger mit Sara Bejlek auch die Nummer 40 der Weltrangliste besiegt und wird wohl in der am Montag erscheinenden Weltrangliste circa auf Platz 60 vorstoßen.

Im November 2025 stand Tagger in Jiujiang schon einmal in einem Finale, verlor dieses aber gegen Anna Blinkova mit 3:6, 3:6.