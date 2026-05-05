Römisch I: Sinja Kraus überrascht in Rom, auch Potapowa im Hauptbewerb

Eine Handvoll versammelte sich am Dienstag auf einem der schönsten Tennis-Courts der Welt. Im S tadio Nicola Pietrangeli in Rom spielte Anastasia Potapowa in der letzten Qualifikationsrunde um den Einzug in den Hauptbewerb.

Und die Madrid-Halbfinalistin setzte ihren Erfolgslauf nach etwas misslungenem Start fort und schlug die Tschechin Nikola Bartunkova 4:6, 6:4, 6:2. Im Ranking könnte sich die 25-Jährige weiter verbessern, am Montag war sie im offiziellen WTA-Ranking die Nummer 38 der Welt.

Für eine größere Überraschung sorgte die Wienerin Sinja Kraus. Die 24-Jährige, die zuletzt auch in Madrid den Sprung in den Hauptbewerb schaffte, schlug die in der römischen Quali als Nummer zwei gesetzte Rumänin Elena-Gabriela Ruse 7:6 und 6:2. Mit diesem Erfolg ist Kraus zumindest im Live-Ranking wieder in den Top 100.

Ausgeschieden ist hingegen Julia Grabher, die der Ungarin Dalma Galfi 6:7, 4:6 unterlag. Lilli Tagger spielt derzeit um einen Platz im Hauptbewerb des WTA-1.000-Events.