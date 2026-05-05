Tennis

Römisch I: Sinja Kraus überrascht in Rom, auch Potapowa im Hauptbewerb

Beim WTA-1.000-Turnier in Rom spielten sich Anastasia Potapowa im schönsten Tennis-Stadion und auch Sinja Kraus in den Hauptbewerb.
Harald Ottawa
05.05.2026, 13:17

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In Topform: Sinja Kraus

Eine Handvoll versammelte sich am Dienstag auf einem der schönsten Tennis-Courts der Welt.  Im Stadio Nicola Pietrangeli in Rom spielte Anastasia Potapowa in der letzten Qualifikationsrunde um den Einzug in den Hauptbewerb. 

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Und die Madrid-Halbfinalistin setzte ihren Erfolgslauf nach etwas misslungenem Start fort und schlug die Tschechin Nikola Bartunkova 4:6, 6:4, 6:2. Im Ranking könnte sich die 25-Jährige weiter verbessern, am Montag war sie im offiziellen WTA-Ranking die Nummer 38 der Welt. 

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Für eine größere Überraschung sorgte die Wienerin Sinja Kraus. Die 24-Jährige, die zuletzt auch in Madrid den Sprung in den Hauptbewerb schaffte, schlug die in der römischen Quali als Nummer zwei gesetzte Rumänin Elena-Gabriela Ruse 7:6 und 6:2. Mit diesem Erfolg ist Kraus zumindest im Live-Ranking wieder in den Top 100

Ausgeschieden ist hingegen Julia Grabher, die der Ungarin Dalma Galfi 6:7, 4:6 unterlag. Lilli Tagger spielt derzeit um einen Platz im Hauptbewerb des WTA-1.000-Events. 

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