Sinja Kraus steht beim WTA-125er-Turnier in Oeiras im Finale. Gewinnt sie dort, kehrt sie in die Top 100 zurück.Weiterlesen
Auf dem Sprung in die Top 100: Starke Kraus im Finale
Sinja Kraus steht beim WTA-125er-Turnier in Oeiras im Finale. Gewinnt sie dort, kehrt sie in die Top 100 zurück.
Sinja Kraus spielt in Portugal groß auf. Die Wienerin steht 125-Sandplatzturnier in Oeiras im Endspiel. Die 23-Jährige setzt sich am Samstag in einer umkämpften Halbfinal-Begegnung mit der Kroatin Petra Marcinko (Nummer 80.) nach 2:07 Stunden Spielzeit mit 6:4, 1:6, 6:4 durch.
Mit einem Sieg kehrt Kraus in die Top 100 zurück - als dritte Österreicherin nach Anastasia Potapowa und Lilli Tagger. Julia Grabher wird am Montag indes aus dem Top 100 fallen.
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