Auf dem Sprung in die Top 100: Starke Kraus im Finale

Sinja Kraus spielt in Portugal groß auf. Die Wienerin steht 125-Sandplatzturnier in Oeiras im Endspiel. Die 23-Jährige setzt sich am Samstag in einer umkämpften Halbfinal-Begegnung mit der Kroatin Petra Marcinko (Nummer 80.) nach 2:07 Stunden Spielzeit mit 6:4, 1:6, 6:4 durch.