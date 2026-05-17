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Tennis

Historischer Triumph: Tennis-Star Sinner gewinnt in Rom

Jannik Sinner ließ im Finale in Rom Casper Ruud keine Chance und ist damit der zweite Spieler, der alle Masters-1000-Turniere gewinnen konnte.
Christoph Geiler
17.05.2026, 19:09

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Jannik Sinner gewann zum ersten Mal das Heimturnier in Rom

Wer, bitteschön, soll diesen Jannik Sinner stoppen? Vor allem was kann den Italiener bei seinem Siegeszug aufhalten? Seit Monaten präsentiert sich der italienische Super-Star in Hochform und smasht alle Konkurrenten ab.

Golden Masters

Mit dem Sieg beim Masters 1000-Turnier in Rom gelang Sinner nun ein weiterer Meilenstein: Als zweiter Profi nach Novak Djokovic gelang ihm das sogenannte Career Golden Masters: Also mindestens einen Turniersieg bei jedem der insgesamt neun Masters-Wettbewerbe.

Jannik Sinner musste sich im Endspiel von Rom nur manchmal recken und strecken

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34. Sieg in Folge

Im Endspiel in Rom behielt Lokalmatador Sinner gegen den Norweger Casper Ruud in zwei Sätzen die Oberhand. Den ersten Satz entschied die Nummer 1 der Weltrangliste mit 6:4 für sich, auch den zweiten Satz gewann er mit 6:4.

Mit seinem 34. Sieg in Folge baute Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Der Südtiroler hat seit Anfang Oktober 2025 kein Spiel auf diesem Level mehr verloren.

Seitdem hat er sechs Masters-1000-Turniere in Folge gewonnen - ein Novum in der Geschichte der ATP-Tour. 

kurier.at, cg  | 

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