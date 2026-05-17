Historischer Triumph: Tennis-Star Sinner gewinnt in Rom
Wer, bitteschön, soll diesen Jannik Sinner stoppen? Vor allem was kann den Italiener bei seinem Siegeszug aufhalten? Seit Monaten präsentiert sich der italienische Super-Star in Hochform und smasht alle Konkurrenten ab.
Golden Masters
Mit dem Sieg beim Masters 1000-Turnier in Rom gelang Sinner nun ein weiterer Meilenstein: Als zweiter Profi nach Novak Djokovic gelang ihm das sogenannte Career Golden Masters: Also mindestens einen Turniersieg bei jedem der insgesamt neun Masters-Wettbewerbe.
34. Sieg in Folge
Im Endspiel in Rom behielt Lokalmatador Sinner gegen den Norweger Casper Ruud in zwei Sätzen die Oberhand. Den ersten Satz entschied die Nummer 1 der Weltrangliste mit 6:4 für sich, auch den zweiten Satz gewann er mit 6:4.
Mit seinem 34. Sieg in Folge baute Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Der Südtiroler hat seit Anfang Oktober 2025 kein Spiel auf diesem Level mehr verloren.
Seitdem hat er sechs Masters-1000-Turniere in Folge gewonnen - ein Novum in der Geschichte der ATP-Tour.
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