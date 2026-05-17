Historischer Triumph: Tennis-Star Sinner gewinnt in Rom

Wer, bitteschön, soll diesen Jannik Sinner stoppen? Vor allem was kann den Italiener bei seinem Siegeszug aufhalten? Seit Monaten präsentiert sich der italienische Super-Star in Hochform und smasht alle Konkurrenten ab.

Golden Masters

Mit dem Sieg beim Masters 1000-Turnier in Rom gelang Sinner nun ein weiterer Meilenstein: Als zweiter Profi nach Novak Djokovic gelang ihm das sogenannte Career Golden Masters: Also mindestens einen Turniersieg bei jedem der insgesamt neun Masters-Wettbewerbe.