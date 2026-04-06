Tennis

Abseits von Tagger & Potapowa: Zuversicht auch bei den anderen Österreicherinnen

Neben Lilli Tagger schlagen auch Julia Grabher und Sinja Kraus am Dienstag auf. Sie sprechen auch über den Aufschwung im Österreichischen Frauen-Tennis.
Harald Ottawa
06.04.2026, 16:06

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Julia Grabher beim Schlag

Erstmals seit 2008 stehen vier Österreicherinnen im Hauptbewerb. Julia Grabher (Nummer 89 der Welt) und Anastasia Potapowa (97) qualifizierten sich sogar direkt für den Draw, neben Lilli Tagger (117) bekam auch Sinja Kraus (119) eine Wild Card von Turnierdirektorin Sandra Reichel.

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Julia Grabher sieht es positiv, keine Alleinunterhalterin spielen zu müssen wie noch vor einigen Jahren. „Mit diesem Konkurrenzkampf pushen wir uns gegenseitig“, sagt Julia Graber, der am Dienstag auf die philippinische Aufsteigerin Alexandra Eala trifft, die zuletzt in Miami im Halbfinale stand. „Vielleicht können wir andere bewegen, den professionellen Weg im Tennis zu gehen.“

Das gegenseitige Pushen gefällt auch Kraus. „Wir liegen im Ranking ziemlich knapp beisammen, das beflügelt“, sagt die Wienerin, die ebenfalls am Dienstag auf die Rumänin Sorana Cirstea trifft, die heute 36 wird und nach der Saison die Karriere beenden wird. „Deshalb will ich sie schnell nach Hause schicken“, lächelt Kraus. Erst am Mittwoch spielt Neo-Österreicherin Potapowa gegen die Chinesin Shang Zhuai. 

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Kein Billie-Jean-King-Cup

Natürlich können allesamt nicht beim Billie-Jean-Cup-Turnier in Bosnien der Europa Afrika Zone 2 aufschlagen. "Ich täte gerne für Österreich spielen. Aber wir haben nur so ein Turnierhighlight im lande im Jahr", sagt Grabher. 

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