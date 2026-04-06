Linz-Topstar Andrejewa zu Indian Wells-Ausraster: "Das ist unentschuldbar"

Es war noch bewegender als jedes Jahr. Auch die 35. Auflage beim Linzer Traditionsturnier brachte kurz vor Nennschluss einige Rochaden. Doch plötzlich gab es nach zahlreichen Absagen eine neue Nummer eins: Russlands Jungstar Mirra Andrejewa serviert beim Upper Austria Ladies.

Turnierdirektorin Sandra Reichel war überglücklich, die 18-jährige Andrejewa noch verpflichtet zu haben. Und die Russin selbst ist es auch. "Ich bin dankbar, dass ich so kurzfristig noch eine Wild Card bekommen habe. Ich bin in Miami bald ausgeschieden und habe mich kurzfristig entschieden, doch noch zu spielen diese Woche", sagt Andrejewa. Ausraster Für einen kleinen Skandal sorgte sie in Indian Wells zwei Wochen vor Miami, als sie nach einer Niederlage das Racket warf und daraufhin das pfeifende Publikum beschimpfte. Unter anderem war ein "Fuck you" zu hören. "Das ist unentschuldbar, das darf nicht passieren. ich schäme mich dafür", sagt die Nummer zehn der Welt, die schon die Nummer sieben war.