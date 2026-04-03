Linzer Topturnier: Vier Österreicherinnen und Russlands Jungstar

Erstmals seit 2008 werden vier Österreicherinnen im Hauptbewerb vertreten sein. Die Top-100-Spielerinnen Julia Grabher und Anastasia Potapowa rutschten fix in den Hauptbewerb, Lilli Tagger und Sinja Kraus, die knapp dahinter liegen, erhielten von Turnierchefin Sandra Reichel Wild Cards. Im Vorjahr gab es das Duell Potapowa gegen Grabher in Runde eins – die damalige Russin siegte klar 6:2, 6:2.