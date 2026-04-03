Tennis

Linzer Topturnier: Vier Österreicherinnen und Russlands Jungstar

Mit Anastasia Potapowa, Julia Grabher, Lilli Tagger und Sinja Kraus stehen vier Österreicherinnen beim Upper Austria Ladies in Linz im Hauptbewerb. Auch Russlands Jungstar Mirra Andrejewa kommt.
Harald Ottawa
03.04.2026, 11:25

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Schaffte im Vorjahr die Quali: Sinja Kraus

Erstmals  seit 2008 werden vier Österreicherinnen im Hauptbewerb vertreten sein. Die Top-100-Spielerinnen Julia Grabher und Anastasia Potapowa  rutschten fix in den Hauptbewerb, Lilli Tagger und Sinja Kraus, die knapp dahinter liegen, erhielten von Turnierchefin Sandra Reichel Wild Cards. Im Vorjahr gab es das Duell Potapowa gegen Grabher in Runde eins – die damalige Russin siegte klar 6:2, 6:2. 

Neo-Österreicherin Potapowa: „Die beste Entscheidung meines Lebens“

Abgesagt hat kurzfristig mit der Britin Emma Raducanu die US-Open-Siegerin von 2021. Dafür kommt Russlands Jungstar Mirra Andrejewa, die im Ranking derzeit die Nummer zehn der Welt ist, nach Linz. 

KURIER Tennis Magazin 2026: Tennisspieler posieren vor Tennisnetz.
ÖTV
kurier.at, hot  | 

Kommentare