Linzer Topturnier: Vier Österreicherinnen und Russlands Jungstar
Mit Anastasia Potapowa, Julia Grabher, Lilli Tagger und Sinja Kraus stehen vier Österreicherinnen beim Upper Austria Ladies in Linz im Hauptbewerb. Auch Russlands Jungstar Mirra Andrejewa kommt.
Erstmals seit 2008 werden vier Österreicherinnen im Hauptbewerb vertreten sein. Die Top-100-Spielerinnen Julia Grabher und Anastasia Potapowa rutschten fix in den Hauptbewerb, Lilli Tagger und Sinja Kraus, die knapp dahinter liegen, erhielten von Turnierchefin Sandra Reichel Wild Cards. Im Vorjahr gab es das Duell Potapowa gegen Grabher in Runde eins – die damalige Russin siegte klar 6:2, 6:2.
Abgesagt hat kurzfristig mit der Britin Emma Raducanu die US-Open-Siegerin von 2021. Dafür kommt Russlands Jungstar Mirra Andrejewa, die im Ranking derzeit die Nummer zehn der Welt ist, nach Linz.
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