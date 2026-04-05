Tennis-Stars in Linz: Was Sie über das WTA-500 wissen müssen

Linz ist ziemlich am Sand. Erstmals wird beim Upper Austria Ladies auf diesem Belag gespielt, mit dem Turnier startet praktisch die Sandplatz-Saison. Man hat gut getan, den Termin von Ende Jänner unmittelbar nach den Australian Open auf April zu legen. „Der Termin ist perfekt, war der alte Termin doch mit ziemlichen Reisestrapazen verbunden“, sagt Anastasia Potapowa, die erstmals als Österreicherin antritt – als Russin hatte sie 2023 gewonnen.

Sie ist nicht der einzige Baustein der 35. Ausgabe, die noch mehr von Frauen-Power beherrscht wird. Worauf können sich die Fans freuen: