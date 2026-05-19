Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Tennis-Star Carlos Alcaraz sagt auch für Wimbledon ab

Der spanische Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz laboriert immer noch an seiner Handgelenksverletzung und sagt die Rasenturniere ab.
19.05.2026, 17:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

TENNIS-GBR-WIMBLEDON

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz wird aufgrund einer anhaltenden Handgelenksverletzung das Turnier in Wimbledon heuer verpassen.

Der zweimalige Wimbledon-Sieger von 2023 und 2024 musste bereits im vergangenen Monat beim Barcelona Open aufgeben, nachdem er sich in der ersten Runde am rechten Handgelenk verletzt hatte. Seit Mitte April  hat der 23-jährige Spanier, Gewinner von sieben Grand-Slam-Turnieren, kein Spiel bestritten. Auch bei den French Open ist er nicht dabei, um sich zu erholen. 

Nun meldete er sich via Social Media zu Wort. 

"Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich deutlich besser, aber leider bin ich noch nicht bereit zu spielen. Deshalb muss ich auch auf die Rasenturniere im Queen's Club und in Wimbledon verzichten", schrieb Alcaraz in den sozialen Netzwerken.  „Das sind zwei ganz besondere Turniere für mich, und ich werde sie sehr vermissen."

Wimbledon
kurier.at, Agenturen, kks  | 

Kommentare