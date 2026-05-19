Tennis-Star Carlos Alcaraz sagt auch für Wimbledon ab

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz wird aufgrund einer anhaltenden Handgelenksverletzung das Turnier in Wimbledon heuer verpassen.

Der zweimalige Wimbledon-Sieger von 2023 und 2024 musste bereits im vergangenen Monat beim Barcelona Open aufgeben, nachdem er sich in der ersten Runde am rechten Handgelenk verletzt hatte. Seit Mitte April hat der 23-jährige Spanier, Gewinner von sieben Grand-Slam-Turnieren, kein Spiel bestritten. Auch bei den French Open ist er nicht dabei, um sich zu erholen.

Nun meldete er sich via Social Media zu Wort.