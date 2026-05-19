Tennis-Star Carlos Alcaraz sagt auch für Wimbledon ab
Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz wird aufgrund einer anhaltenden Handgelenksverletzung das Turnier in Wimbledon heuer verpassen.
Der zweimalige Wimbledon-Sieger von 2023 und 2024 musste bereits im vergangenen Monat beim Barcelona Open aufgeben, nachdem er sich in der ersten Runde am rechten Handgelenk verletzt hatte. Seit Mitte April hat der 23-jährige Spanier, Gewinner von sieben Grand-Slam-Turnieren, kein Spiel bestritten. Auch bei den French Open ist er nicht dabei, um sich zu erholen.
Nun meldete er sich via Social Media zu Wort.
"Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich deutlich besser, aber leider bin ich noch nicht bereit zu spielen. Deshalb muss ich auch auf die Rasenturniere im Queen's Club und in Wimbledon verzichten", schrieb Alcaraz in den sozialen Netzwerken. „Das sind zwei ganz besondere Turniere für mich, und ich werde sie sehr vermissen."
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