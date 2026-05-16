Nach fast drei Stunden Fight: Switolina feiert Premieren-Titel

Eindrucksvolle Premiere für Elina Switolina : Die Ukrainerin sicherte sich ihren ersten WTA-1.000-Titel, eine Kategorie, die es seit 2021 gibt. Die 31-Jährige, die mit dem französischen Tennis-Zauberer Gael Monfils verheiratet ist und mir ihm eine Tochter hat, schlug im Finale von Rom nach 2:49-Stunden die US-Amerikanerin Coco Gauff 6:4, 6:7 und 6:2.

Ihr erster Rom-Triumph ist es aber nicht. Switolina siegte bereits in den Jahren 2017 und 2018 - auch damals zählte des Turnier aber zur höchsten WTA-Kategorie (damals Premier 5). Der Einzug in ein Grand-Slam-Finale blieb Switolina aber bisher verwehrt.

Switolina trainierte auch schon kurzzeitig bei Österreichs Top-Trainer Günter Bresnik, war auch beim legendären Trainingslager auf Teneriffa schon dabei. Bresnik trainierte jahrelang Monfils.