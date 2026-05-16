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Tennis

Nach fast drei Stunden Fight: Switolina feiert Premieren-Titel

Elina Switolina besiegte im Finale von Rom US-Star Coco Gauff in drei Sätzen und holte ihren ersten WTA-1.000-Triumph. Die Ukrainerin hat auch einen Österreich-Bezug.
Harald Ottawa
16.05.2026, 21:09

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Triumph für Switolina im Foro Italico

Eindrucksvolle Premiere für Elina Switolina: Die Ukrainerin sicherte sich ihren ersten WTA-1.000-Titel, eine Kategorie, die es seit 2021 gibt. Die 31-Jährige, die mit dem französischen Tennis-Zauberer Gael Monfils verheiratet ist und mir ihm eine Tochter hat, schlug im Finale von Rom nach 2:49-Stunden die US-Amerikanerin Coco Gauff 6:4, 6:7 und 6:2. 

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Ihr erster Rom-Triumph ist es aber nicht. Switolina siegte bereits in den Jahren 2017 und 2018 - auch damals zählte des Turnier aber zur höchsten WTA-Kategorie (damals Premier 5). Der Einzug in ein Grand-Slam-Finale blieb Switolina aber bisher verwehrt. 

Switolina trainierte auch schon kurzzeitig bei Österreichs Top-Trainer Günter Bresnik, war auch beim legendären Trainingslager auf Teneriffa schon dabei. Bresnik trainierte jahrelang Monfils. 

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