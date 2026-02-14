Es waren goldene Zeiten, als bis zu zehn Österreicherinnen in den Top-100 der WTA-Weltrangliste aufschlugen. Am Montag könnten es drei sein.

Denn die Wienerin Sinja Kraus machte am Samstag einen großen Schritt in Richtung Vorstoß in die Top 100: Kraus besiegte im Halbfinale des ITF-W75-Challengers in Prag die Tschechin Jana Kovackova 6:4,6:1.

Die topgesetzte 23-Jährige trifft nun am Sonntag (10.30 Uhr) mit Tereza Martincova erneut auf eine Tschechin. Sie schiebt sich mit dem Finaleinzug im Liveranking auf Position 102. Holt Kraus den Titel, scheint sie auf Platz 95 und damit erstmals in den Top 100 auf.