„Das österreichische Frauen-Tennis gibt mehr als nur ein kräftiges Lebenszeichen von sich“, sagt Österreichs Frauen-Beaufgtragte Marion Maruska. „Nachdem Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger heuer schon konstante Leistungen gebracht hatten, waren die jüngsten zwei Wochen herausragend.“

Die Kapitänin des Billie-Jean-King-Cup-Teams spricht dabei nicht nur von Tagger (Maruska: „Dass ihr Finale vom ORF 1 übertragen wurde, ist gut für die Sichtbarkeit des Frauen-Tennis, das nun in aller Munde ist“), sondern auch von ihren Landsleuten. Denn die 23-jährige Kraus schaffte ebenso ein Karriere-Highlight.

Die Wienerin gewann am Samstag im kolumbianischen Cali ihr allerstes WTA125-Challengerturnier und klopft damit an den Top 100 des WTA-Rankings an. „Sie hat das ganze Jahr schon mit konstanten Leistungen überzeugt, dieser Titel ist besonders beeindruckend“, so Maruska.