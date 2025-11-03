Tennis

Nicht nur durch Tagger: Österreichs Frauen-Tennis "in aller Munde"

Größter Karriere-Titel: Sinja Kraus siegte in Cali.
Auch Sinja Kraus und Julia Grabher überzeugten zuletzt. Marion Maruska, Frauen-Beauftragte des ÖTV ortet eine enorme Aufbruchstimmung im Frauen-Tennis.
Von Harald Ottawa
03.11.25, 11:30
„Das österreichische Frauen-Tennis gibt mehr als nur ein kräftiges Lebenszeichen von sich“, sagt Österreichs Frauen-Beaufgtragte Marion Maruska. „Nachdem Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger heuer schon konstante Leistungen gebracht hatten, waren die jüngsten zwei Wochen herausragend.“

Supertalent Lilli Tagger: Eine 17-jährige Empfehlung fürs Welttennis

Die Kapitänin des Billie-Jean-King-Cup-Teams spricht dabei nicht nur von Tagger (Maruska: „Dass ihr Finale vom ORF 1 übertragen wurde, ist gut für die Sichtbarkeit des Frauen-Tennis, das nun in aller Munde ist“), sondern auch von ihren Landsleuten. Denn die 23-jährige Kraus schaffte ebenso ein Karriere-Highlight. 

Die Wienerin gewann am Samstag im kolumbianischen Cali ihr allerstes WTA125-Challengerturnier und klopft damit an den Top 100 des WTA-Rankings an. „Sie hat das ganze Jahr schon mit konstanten Leistungen überzeugt, dieser Titel ist besonders beeindruckend“, so Maruska.

Miedler verpasst Paris-Finale, größter Karriere-Erfolg für Sinja Kraus

Und Julia Grabher schaffte es bei Turnieren in Südamerika mit guten Leistungen wieder zurück in die Top 100 – vor zwei Jahren war der Schützling von Top-Trainer Günter Bresnik sogar schon auf dem Sprung in die Top 50 gewesen, dann wurde Grabher von einer Handgelenksverletzung gestoppt. 

