Abschiedstour: Ein mehrfacher Grand-Slam-Champ hört auf

Der bereits 40-jährige Schweizer Stan Wawrinka wird im nächsten Jahr seine erfolgreiche Karriere beenden.
19.12.25, 19:05

Der dreifache Tennis-Major-Sieger Stan Wawrinka beendet seine Karriere Ende 2026. Das erklärte der 40-jährige Schweizer am Freitag auf X. 

In einer Ära mit den Giganten Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gelang Wawrinka das fast Unmögliche: Er holte die Australian Open 2014, gewann in Paris 2015 und bei den US Open 2016. In der Weltrangliste kletterte der dreifache Major-Champ bis auf Platz drei, insgesamt gewann Wawrinka 16 ATP-Turniere, das letzte davon im Mai 2017.

Wawrinkas erster großer Erfolg war die Goldmedaille im Doppel 2008 in Peking an der Seite von Federer. 

