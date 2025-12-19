Abschiedstour: Ein mehrfacher Grand-Slam-Champ hört auf

Der dreifache Tennis-Major-Sieger Stan Wawrinka beendet seine Karriere Ende 2026. Das erklärte der 40-jährige Schweizer am Freitag auf X.

In einer Ära mit den Giganten Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gelang Wawrinka das fast Unmögliche: Er holte die Australian Open 2014, gewann in Paris 2015 und bei den US Open 2016. In der Weltrangliste kletterte der dreifache Major-Champ bis auf Platz drei, insgesamt gewann Wawrinka 16 ATP-Turniere, das letzte davon im Mai 2017.

Wawrinkas erster großer Erfolg war die Goldmedaille im Doppel 2008 in Peking an der Seite von Federer.