"Thiems Karriere-Ende ein bisserl früh": Hat Legende Thomas Muster recht?

Thomas Muster ist nicht nur beim Turnier selbst allgegenwärtig, wo er bei den Erste Bank Open (Hauptbewerb ab 21. Oktober) den Turnierbotschafter gibt. Der Steirer hat viele Exponate einer Ausstellung zur Verfügung gestellt, die seit Mittwoch in der Wiener Stadthalle präsentiert werden und bald einem guten Zweck zugefügt werden. Dazu gibt es viele Geschichten und Bilder, auch von Dominic Thiem , der 2019 in Wien gewinnen konnte und heuer seinen großen Abschied gibt.

Und über Thiem sprach der 57-Jährige. Sowohl Musters als auch Thiems Karriereende kam mit 31, auch wenn der Steirer es dann über zehn Jahre später nochmals versucht hat. "Für mich ist es ein bisserl früh“, meinte Muster zu Thiems Entscheidung. "Ich kann das Handgelenk nicht beurteilen, ich bin kein Arzt, ich kann mich nicht in seine Gefühlswelt hineindenken. Ich weiß nur, dass man in dem Alter ein bisserl anders zu denken anfängt, was das eigene Leben betrifft. Bei mir ist es aus Schmerzgründen nicht mehr gegangen. Das war relativ spontan. Bei ihm war es doch ein Prozess. Für mich ist es trotzdem sehr früh, wenn ich mir Wawrinka oder andere Spieler anschaue. Ich wünsche ihm alles Gute und auch, dass er in zehn Jahren zu seiner Entscheidung auch noch steht."