Vor der Versteigerung: Thomas Musters Trophäen sind in der Stadthalle zu bewundern

Zudem sind zehn Trophäen von Thomas Muster, darunter jene der French Open 1995, zum ersten und letzten Mal ausgestellt – diese werden im Anschluss für den guten Zweck versteigert. Der Erlös geht an das Ö3-Weihnachtswunder und kommt der „Licht ins Dunkel“-Soforthilfe und Familien in Not zugute. Muster: "Zu Hause wären sie im Endeffekt irgendwo verstaubt. Mit der Spendensumme können wir hoffentlich jenen entscheidend helfen, die es nicht so gut erwischt haben.“