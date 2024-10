Thiems neues Leben: Kaum noch fliegen, vegetarisch werden, das Klima schützen

"Es kommen natürlich jetzt alle Erinnerungen hoch. In der Stadthalle wurde ich vom Fan zum Spieler", lässt Thiem die Zeit Revue passieren. "Für mich war immer klar, dass ich in Wien aufhören werde." Weil er sich hier daheim fühlt, und weil das Turnier ohnehin gegen Ende eines Tennisjahres statt findet.

Der Dienstag wird bekannter maßen in der Stadthalle zum "Thiemstag", an dem der Niederösterreicher wohl sein letztes Profispiel absolviert. Alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung. "Mir ist schon klar, dass ich das Turnier nicht gewinnen werde", lacht der 31-Jährige.

In letzter Zeit steht er wieder täglich auf dem Platz, "weil ich ja ein gewisses Level erreichen möchte. Ich brauche vier Stunden tägliches Training, sonst verliere ich schnell mein Level. Das wird richtig schnell schlecht. Andere Spieler können pausieren und kommen stark zurück, bei mir ist das nicht so", erklärt Thiem.

Dann wird Dominic Thiem ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. An Optionen und Ideen mangelt es jedenfalls nicht.

Er könnte ab und zu Exhibitions spielen. "Ich werde den Schläger schon ab und zu in die Hand nehmen." Er könnte in der familieneigenen Tennisakademie dafür sorgen, dass der eine oder andere Dominic dem Herrn Thiem in die Weltspitze nachfolgt. "Es ist ein großes Ziel die Chancen für junge Spieler und Spielerinnen zu erhöhen, dass sie auch einmal den Weg gehen können, den ich in meiner Karriere gegangen bin."

Als Touring Coach sieht er sich aus gutem Grund nicht. "Ich habe keine Lust weiterhin so viel zu reisen." Maximal nach London, um seinen Lieblings-Fuballklub Chelsea wieder einmal live zu erleben. Der letzte Besuch datiert aus dem Jahr 2014. "Es wird wieder Zeit."