Keine Titelverteidigung: Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner sagt für Wien ab

Keine gute Nachrichten für das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (21. bis 27. Oktober): Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner wird seinen Titel nicht verteidigen. Der Italiener gab dies beim Turnier in Peking bekannt.

Sinners Vorsprung im Ranking beträgt mehr als 4.000 Punkte, er würde keine Zähler mehr brauchen, um als Nummer eins zu überwintern. Punkten will er dennoch, eine Woche nach Wien beim 1.000er-Turnier in Paris-Bercy und danach bei den ATP-Finals. Zuvor will er noch beim Masters-Turnier in Schanghai und bei einem Einladungsturnier in Riad um den Titel mitspielen.