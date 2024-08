Doping-Fall Jannik Sinner: Dunkle Schatten über der Nummer 1

Fragen der Kollegen

Doch die Fragen bleiben. Die Kollegen stehen größtenteils hinter ihrem Kollegen, äußern aber dennoch Kritik. So meint der Deutsche Alexander Zverev zu Recht: „Es ist komisch, dass die positive Probe zur selben Zeit wie der Freispruch publik gemacht wurden.“ Manche wollen sich in dieser Causa nicht in die Auslage stellen und agieren diplomatisch. So sagt US-Profi Frances Tiafoe, zuletzt Finalverlierer gegen Sinner in Cincinnati: „Er darf spielen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.“