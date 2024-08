Letztes Grand Slam von Thiem: Die glorreiche Abschiedsgala in New York

Noch einmal in der größten Tennis-Arena angefeuert werden. Noch einmal vor einem Weltpublikum sein großes Potenzial zeigen können. Vielen Großen ist diese Ehre versagt geblieben. Dominic Thiem hat es sich verdient, am Montag gemeinsam mit seinem US-Gegner Ben Shelton die US Open im Arthur-Ashe-Stadium eröffnen zu können (18 Uhr MESZ, Sky, Joyn). „Ich versuche jeden Moment aufzusaugen“, sagt der 30-Jährige. Ob das 111. Grand-Slam-Spiel sein letztes wird? Wir blicken auf Thiems Grand-Slam-Karriere zurück.

Anfang 2014 Als 20-Jähriger tauchte Thiem erstmals bei einem Grand Slam auf. Als Nummer 136 der Welt musste er bei den Australian Open in die Quali. Sein erster Gegner war kein Stahlarbeiter, der Südafrikaner Rick de Voest hieß nur so. Thiem arbeitete sich über der Quali bis in die 2. Hauptrunde, wo gegen den den gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson das Aus kam.

© EPA/EPA/ANDREW GOMBERT Erstes Major-Achtelfinale 2014: Thiem gratuliert Berdych

August/September 2014 Nach einem Sieg über den Spanier Feliciano López zog Thiem bei den US Open erstmals in ein Achtelfinale eines Majors ein. An seinem 21. Geburtstag wurden Thiem im Achtelfinale vom tschechischen Weltklassemann Tomas Berdych die Grenzen aufgezeigt. „Ich habe versucht, dass ich der bin, der am Drücker ist. Das ist mir viel zu selten gelungen“, resümierte Thiem nach der 1:6,2:6,4:6-Niederlage. Mai 2015 Nach dem allerersten Titelgewinn in Nizza durfte man bei den French Open einiges erwarten. Umso enttäuschender war das Zweitrunden-Aus gegen den Uruguayer Pablo Cuevas. Besonders bitter: Thiem vergab bei der 6:7-5:7-7:6-5:7-Niederlage 20 Breakbälle. Mai/Juni 2016 Ein Jahr später klappte es im Zebralook mit dem Durchbruch. Der 22-Jährige schlug im Viertelfinale der French Open den Belgier David Goffin 4:6, 7:6, 6:4, 6:1 und stand erstmals in einem Halbfinale eines Majors. Dort machte Thiem allerdings gegen Novak Djokovic nur sieben Games. Ein Glück war freilich, dass ihm mit dem Spanier Rafael Nadal der programmierte Achtelfinalgegner ausfiel (Handgelenksprobleme). Nadals Landsmann Marcel Granollers war leichter zu schlagen.

Mai/Juni 2017 Das zweite Halbfinale von Paris: Thiem revanchierte sich im Viertelfinale eindrucksvoll an Djokovic und zog den damals jedoch außer Form befindlichen Serben 7:6, 6:3 und 6:0 ab. Gegen Nadal im Halbfinale war er wiederum chancenlos. August/September 2017 Thiem zog erneut ins Achtelfinale der US Open ein und war auch dort gegen einen angeschlagenen Argentinier Juan Martin del Potro, dem Sieger von 2009 auf der Siegerstraße. Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag gewann er die ersten Sätze 6:1, 6:2, führte im vierten Satz und vergab dort zwei Matchbälle. Alles war angerichtet für den erstmaligen Vorstoß in die Top 5 im ATP-Ranking. Doch Del Potro bekam die zweite Luft und siegte in fünf Sätzen. Thiem sprach danach von einer „sehr schmerzhaften Niederlage“. Del Potro gab zu, dass er „im zweiten Satz schon aufgeben wollte.“

© APA/AFP/ERIC FEFERBERG Zweimal Finalgegner in Paris: Rafa Nadal und Thiem

Mai/Juni 2018 Da war es – das erste Grand-Slam-Finale. Nach einem Halbfinalsieg über den Italiener Marco Cecchinato verlor Thiem in Paris aber in drei Sätzen gegen Nadal. Mai/Juni 2019 Thiem zeigte erneut, dass er nach Nadal der beste Sandplatz-Spieler der Welt ist – eben nach dem Spanier. Im zweiten Endspiel bei den French Open gelang Österreichs Ass zumindest ein Satzgewinn. Heroisch war aber sein Halbfinalsieg über die damalige Nummer eins Djokovic, die er in fünf hochklassigen Sätzen eliminierte.