Noch einmal auf die größte Bühne: Thiem spielt im Ashe Stadium

Dominic Thiem kann sich noch einmal auf die größtmögliche Bühne der Tennis-Welt freuen. Der Ex-US-Open-Sieger, der bei den am Montag beginnenden, mit 75 Millionen Dollar dotieren US-Open dank einer Wildcard dabei ist, spielt im Arthur Ashe Stadium. Dort, wo er am 13. September 2020 seinen größten Triumph gefeiert hat, trifft er am Montag (18.00 Uhr/live Joyn) auf US-Jungstar Ben Shelton. Er darf damit den Spielbetrieb im fast 24.000 Fans fassenden Stadion eröffnen.