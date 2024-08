Thiems Abschied: Wo andere österreichische Stars ihr letztes Grand Slam spielten

Nach der Niederlage tauchte Muster, der in Paris 1995 triumphiert hatte, unter – selbst seine Fans wussten nicht, dass er nie wieder die ganz großen Bühnen betreten wird. Der damals 31-Jährige verschwand in Australien und spielte übergewichtig Golf. In einem KURIER-Interview erinnerte sich der Steirer: “Ich wollte nie groß ankündigen, dass ich eine Abschiedstournee mache. Dann hätte ich ununterbrochen Fragen zu diesem Thema beantworten müssen, das wäre nicht gerade leistungsfördernd gewesen. Aber der Zeitpunkt war schon lange zuvor klar, der Ort mit Paris der richtige, weil ich dort 1995 meinen größten Erfolg gefeiert habe.“

Jürgen Melzer

Sein letztes Match in einem Major-Hauptbewerb bestritt der heutige ÖTV-Sportdirektor und Daviscup-Kapitän Anfang 2017 bei den Australian Open ausgerechnet gegen den späteren Sieger Roger Federer. Der damals 35-Jährige bot dem Schweizer ein tolles Match, musste sich aber in vier Sätzen 5:7, 6:3, 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Es war aber nicht der endgültige Abschied – Melzer scheiterte daraufhin noch viermal in Qualifikationen, sein endgültig letztes Einzel verlor Melzer 2018 bei den US Open in der ersten Quali-Runde gegen den Franzosen Kenny de Schepper. Im Doppel war er noch länger im Einsatz, da kam es 2021 ebenfalls bei den US Open zum Abschied. An der Seite des Australiers Marc Polmans unterlag er in Runde eins den Franzosen Jeremy Chardy/Fabrice Martin.