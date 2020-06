Heute vor 25 Jahren: Als Thomas Muster Sportgeschichte schrieb

Sein damaliger Manager Ronnie Leitgeb erinnerte sich: „Kaum jemand war damals vor einem Grand-Slam-Turnier so Favorit wie Tom. Vielleicht zuvor John McEnroe in Wimbledon. Sonst keiner.“ Der damals bereits 27-jährige Leibnitzer hatte in diesem Jahr zuvor alle seine 28 Sandplatz-Spiele gewonnen, darunter in einem legendären Endspiel von Monte Carlo nach Rückstand und Abwehr von zwei Matchbällen auch Boris Becker geschlagen.

Im Viertelfinale der French Open wankte der Steirer, drehte aber gegen den stark aufspielenden 19-jährigen Spanier Albert Costa noch einen 1:2-Satzrückstand in einem Sieg um. Der Russe Jewgeni Kafelnikow und Chang wurden dann ohne Satzverlust besiegt. „Der Druck, der abfällt, ist gewaltig. Es ist eine unbeschreibliche Situation, wenn so ein Traum in Erfüllung geht.“

Fast wäre er aber unmittelbar vor dem Triumph unberechtigterweise zu einem Rassisten deklariert worden. Einen Leibwächter hat er weggeschickt, den man ihm vor die Hotelzimmertür gestellt hatte. „Mein Pech war, dass dieser dunkelhäutig war. Dabei wollte ich nur meine Ruhe haben“, erinnert sich Muster.