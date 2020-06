Der Tennis-Spieler, der in 26 Jahren kein Match gewonnen hat

Tennis sei seine Leidenschaft, die es ihm ermöglicht hat, die Welt zu sehen. "Ich spielte überall, von Südafrika bis China. 2003 war ich in Sofia ganz nahe an einem Sieg. Danach fing ich an, noch härter zu trainieren", wirft der Routinier einen Blick auf seine ungewöhnliche Karriere zurück.

Aufgeben will er trotz seines Alters keinesfalls. "So lange ich die Kraft besitze, werde ich alles für diesen ersten Sieg geben. Danach höre ich auf", kündigt der ewige Verlierer an.