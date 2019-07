Jürgen Melzer: Verewigt auf dem Heiligen Rasen

Wer über den Stellenwert eines Sportlers etwas erfahren will, der kann in dessen Trophäenschrank blicken. Oder er achtet auf die kleinen Gesten, die ihm Weggefährten entgegenbringen. Jürgen Melzer steht auf der Medienterrasse der Anlage in Wimbledon, als Martina Navratilova, gefolgt von einer kleinen Entourage, schnellen Schrittes vorbeihastet. Die 59-fache Grand-Slam-Siegerin (Einzel, Doppel, Mixed) bremst sich ein, dreht sich zu Melzer und sagt: „Hi Jurgen!“

Man kennt Jürgen Melzer in Wimbledon. 2010 schrieb er Geschichte, nachdem er als erster Österreicher in der allgemeinen Klasse einen Titel im ehrwürdigen Wimbledon gewann. Der Moment des Triumphes im Doppel ist heute auf einem Foto auf Court Nr. 1 verewigt.