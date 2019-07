Was Dominic Thiem auf Rasen noch zur Weltspitze fehlt

Für all das braucht es Matcherfahrung, doch die fehlt Thiem auf Rasen (noch). Der Verzicht auf ein Vorbereitungsturnier nach der aufwühlenden Sandplatzsaison sei dennoch die richtige Entscheidung gewesen, betont der French-Open-Finalist. Die Trainings- und Turnierplanung erfordert von den Spielern und Trainerstab viel Fingerspitzengefühl. Investiert Thiem künftig mehr in die kurze Rasensaison, zahlt er womöglich im Spätsommer auf den Hartplätzen und bei den US Open den Preis dafür.

Auch in diesem Punkt werden auf sein neues Trainerteam und Management einige Fragen zukommen.