Erstrunden-Aus für Dominic Thiem in Wimbledon

Wimbledon bleibt kein gutes Pflaster für Dominic Thiem. Wie im Vorjahr schied Österreichs Tennis-Star beim Grand-Slam-Turnier in Runde eins aus. Hatte er 2018 aufgegeben, unterlag er diesmal als Nummer 5 gesetzt dem US-Amerikaner Sam Querrey in 2:28 Stunden 7:6(4),6:7(1),3:6,0:6. Damit bleibt das Achtelfinale 2017 Thiems bestes Wimbledon-Ergebnis.

Es ist Thiems insgesamt drittes Auftakt-Out in Wimbledon bei sechs Antritten. Am Dienstag spielt noch der niederösterreichische Qualifikant Dennis Novak gegen den Ungarn Marton Fucsovics um den Einzug in die zweite Runde.