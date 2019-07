Straka über Thiem: "Ich denke mir bis zum Worst Case alles durch"

Ein Promi kann sich heutzutage wegen der Handy-Dauerbeobachtung gar nichts mehr erlauben, oder?

Das ist der hohe Preis, den man bezahlt. Die Weisheit, die ich im Laufe meiner Karriere gelernt habe, lautet, dass man nie die Medien benutzen soll, um hinaufzukommen, siehe Boris Becker. Weil sie dich dann benutzen, Stichwort Skandal-Storys, wenn es wieder nach unten geht.

Ihre Karriere geht offenbar nur nach oben.

Unlängst hat jemand gesagt, ich hätte so viel Glück. Wenn man immer nur Glück hat, ist es vielleicht verdächtig. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, als nur zu warten, dass eine Glücksfee kommt. Event-Marketing und die Betreuung eines Sportlers sind harte Arbeit. Von außen sieht man immer nur die Spitze des Eisbergs – wenn man zum Beispiel in der Spielerbox sitzt. Die Realität ist: Ich habe mich in den letzten Wochen Tag und Nacht nur mit Dominic und seinen Möglichkeiten beschäftigt.

Würden Sie sagen, Dominic hat in Österreich einen Tennis-Boom ausgelöst?

Es gibt einen Megatrend und es gibt länderspezifische Trends. Der Megatrend ist, dass Tennis definitiv eine boomende Sportart ist. In manchen Ländern funktioniert es besser, wie gerade in Österreich und nach wie vor in Spanien wegen Nadal. Frankreich ist auch gut und Italien kommt jetzt wieder. Das sind die klassischen Tennisländer. Beide Trends kumulieren jetzt gerade. Es ist nicht, wie in früheren Zeiten, wo die Leute unmenschlich viele Schläger und Bälle gekauft haben. Aber man merkt in der Industrie, dass es wieder mehr nach oben geht.