Zum Rücktritt von Dominic Thiem: Ein Kämpfer ist müde geworden

Richtig stolz war Trainer-Manager Günter Bresnik, als er mitteilte, dass er nicht wisse, wann sein Schützling Dominic Thiem zur Verfügung stehe. Die New York Times hatte nämlich eine Interview-Anfrage gestellt.

Das war im Juni 2016, als der Tennisprofi bei den French Open mit dem Halbfinaleinzug erstmals so richtig in die Weltspitze platzte und in die Top Ten einzog, im Tennissport eine Art magische Grenze.