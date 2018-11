Erfolgscoach Günter Bresnik: "Ich war ein Ahnungsloser"

Sie gelten als einer der anerkanntesten Trainer auf der Tour. Macht Sie das stolz?

Wenn es von der richtigen Adresse kommt, erfüllt es mich mit Befriedigung. Das Trainergeschäft war für mich eine Herausforderung, weil ich keine Ahnung hatte, wie es wirklich funktioniert. Im Medizinstudium war es umgekehrt. Das ging mir leicht von der Hand und ich wusste alles, weil meine Eltern beide Ärzte waren.

Sind Sie froh, nicht Arzt geworden zu sein?

Ich wäre wahnsinnig gern Arzt geworden. Ideal wäre es gewesen, das Medizinstudium abzuschließen und danach Tennistrainer zu werden. Aber beides vertrug sich nicht. Genauso war es bei Dominic. Schule und Spitzentennis geht sich ab einem gewissen Level nicht aus. Aber Mitleid habe ich deswegen keines mit ihm.

Was meinen Sie damit?

Der versäumt nichts, was andere haben. Im Gegenteil. Der hat Dinge erreicht, in deren Genuss nur ganz wenige kommen. Was die besten Tennisspieler erfahren dürfen, ist beneidenswert. Wie oft die ihre Grenzen ausloten können, ist fantastisch.

Von Ihnen stammt der Satz: Talent ist unbedeutend. Ganz sicher?

Talent wird für mich so definiert, dass das Leute sind, die mit weniger Aufwand mehr erreichen. Die gibt es für mich auf Dauer nicht. Wenn jemand glaubt, dass Roger Federer alles so einfach zugeflogen ist, der irrt. Wie der diesen Sport noch einmal professionalisiert hat, ist unvorstellbar. Und wenn einer so hart arbeitet, dann kann es oft leicht und virtuos ausschauen. Da unterscheidet sich Federer nicht groß von einem Konzertpianisten.

Würden Sie gerne einmal Federer, Djokovic oder Nadal trainieren?

Ich habe Anfang der Neunzigerjahre Boris Becker trainiert, der zu der Zeit ein ähnliches Standing hatte. Aber mich reizt nicht, dass ich mit jemandem trainiere, sondern dass ich jemanden mitforme.