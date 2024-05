Tennis-Ass Dominic Thiem: Ein Rücktritt auf Raten

Sprich: Es wäre ein brutaler Kampf, nur, um irgendwann in die Top 50 zurückzukehren. Dieses Ende Jänner angestrebte Ziel einer deutlichen Verbesserung im Ranking Richtung Top 50 scheint aktuell in weiter Ferne.

Thiem weiß: Seine Handgelenksverletzung wirkt nach. Jenes Handgelenk, in dem er sich am 22. Juni 2021 auf Mallorca einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel zugezogen hatte. Zwar ist er heute weitgehend schmerzfrei, hat sich aber beim Vorhand-Schlag eine gewisse Schonhaltung angewöhnt. Sein Paradeschlag ist dadurch weniger hart und präzise, verfügt über weniger Spin. „Dieses komische Gefühl im Handgelenk ist wieder zurückgekommen“, erklärte Thiem im März.

Sein Comeback hatte er immer wieder aufgeschoben, erst im März 2022 schlug er beim Challenger in Marbella wieder auf. Das erste Match, das er gewinnen konnte, folgte Anfang Juli 2022 in Salzburg. Langsam schien es aufwärts zu gehen. 2023 war Thiem noch einmal bis auf Rang 73 vorgerückt, dann ging es wieder bergab.

Siege gegen die Größten

In seiner Karriere kann der 30-Jährige auf 17 Turniersiege zurückblicken, 6 Siege über Nadal (bei 10 Niederlagen), fünf Siege gegen Djokovic (7 Niederlagen) und fünf gegen Roger Federer (bei nur zwei Niederlagen).

Dominic Thiem sieht derzeit auch andere Karrieren zu Ende gehen. Rafael Nadal spielt wohl seine letzten French Open (ab 26. Mai).

Sein Freund Diego Schwartzman, in etwa gleich alt wie Thiem, sagt im Februar 2025 beim Heimturnier in Buenos Aires „adiós“. Viele Dinge, die eines rauben: Den Spaß am Beruf, das Feuer am Tennissport.