US-Open-Champ Dominic Thiem: "Am Ende war es ein Drama"

25 Jahre nach Thomas Muster bei den French Open holte sich Thiem als zweiter Österreicher einen Einzel-Grand-Slam-Titel. Der 27-jährige Niederösterreicher drehte das Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev in New York nach 0:2-Satzrückstand sowie 3:5-Rückstand im fünften Satz nach 4:01 Stunden noch zum 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6)-Sieg.

Thiem ist übrigens der erste US-Open-Champ, der im Endspiel eine 0:2-Satzführung noch in einen Triumph umgewandelt hat. „Ich kann es noch nicht wirklich glauben“, sagte der 27-Jährige eine Stunde nach dem Triumph. „Am Anfang habe ich mich wie Blei gefühlt, im dritten Satz begann es besser zu werden. Am Ende wurde es ein Drama.“ Dass es am Anfang nicht so lief, lag an keinen körperlichen Problemen. „Ich war topfit, aber seit dem Viertelfinale richtig angespannt.“ Erstmals so richtig kam der Gedanke an sein Karriere-Ziel im vierten Satz. „Im fünften Satz konnte ich das Gefühl mitnehmen, das war vielleicht ein Fehler. Gottlob bin ich noch einmal zurückgekommen. Das Ende hat gezeigt, dass Tennis ein grausamer Sport sein kann.“