Nach Final-Krimi bei US Open: Thiem erstmals Grand-Slam-Sieger

Paris wartet

Thiem brillierte vor allem mit Kampfgeist. Jetzt gibt es Zeit zur Erholung. In Rom spielt Thiem, der Dritter im Ranking bleibt, ebenso wenig wie in Hamburg. Der nächste Start folgt wieder bei einem Grand-Slam-Turnier. Bei den French Open ab 27. September will Thiem Nadal entthronen.

Was wichtiger ist: Er hat seinen ersten Grand-Slam-Titel in der Tasche.