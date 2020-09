Becker zu Thiem: "Ich nenne ihn Houdini, Houdini des Tennissports"

"Ich kann es noch nicht wirklich glauben. Es war ein völlig verrücktes Match, völlig verrückter Tag auch", sagte Dominic Thiem nach einem an Dramatik nicht zu überbietenden US-Open-Finale, mit dem er österreichische Sportgeschichte geschrieben hatte. "Am Ende war es einfach nur noch Drama. Aber mit meiner ganzen Karriere, so wie alles gelaufen ist, hat der erste ganz große Titel so sein müssen", jubelte ein überglücklicher Thiem, der auch nach dem kräfteraubenden Match zu Späßen aufgelegt war.

Via Fanwall im leeren Arthur Ashe Stadium sagte er lachend zu seinem aus Österreich weilenden Bruder Moritz: "Leben noch alle zu Hause, hat es die ganze Familie gut überstanden?"