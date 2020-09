Pressestimmen: "Dominic Thiem, der Meister des Leidens"

Natürlich war der Finalkrimi auch in den internationalen Medien ein großes Thema. Der Überblick über die wichtigsten Statements ...

DEUTSCHLAND:

Bild: "OH NO! Zverev verliert 5-Satz-Schlacht. ... Als er zu Beginn seiner Danksagung seine Eltern würdigen will, stockt ihm die Stimme, er wird von Tränen übermannt, muss kurz unterbrechen."

Die Welt: "Alexander Zverev hat den großen Triumph knapp verpasst. Der 23-Jährige verlor im Tiebreak des fünften Satzes das Endspiel der US Open gegen Dominic Thiem. Dabei sah der Hamburger bereits wie der sichere Sieger aus. Er hatte bereits eine Hand am Pokal gehalten, doch am Schluss dieser in vielerlei Hinsicht denkwürdigen US Open blieb nur Enttäuschung."