Tennis: Misolic bei Australian Open gegen Davidovich Fokina glatt out

Das Ergebnis: 2:6,3:6,3:6-Niederlage nach 1:42 Stunden.
19.01.26, 06:48

Filip Misolic hat bei den Tennis-Australian-Open für keine Überraschung sorgen können. Der 24-jährige Steirer war am Montag in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers gegen den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina chancenlos, unterlag in 1:42 Stunden 2:6,3:6,3:6. 

Damit muss der Ranglisten-84. auf seinen Premierensieg in Melbourne weiter warten, 2023 und 2024 war er in der 1. Quali-Runde gescheitert. Österreich ist im Männer-Einzel nicht mehr vertreten.

Bitter für Rekorddame Venus Williams: Klare Führung verspielt

Misolic konnte im dritten Satz bei 2:5 noch drei Matchbälle abwehren und bei 3:5 zwei weitere, ehe die Gegenwehr zu Ende war. 2026 gelang ihm somit noch kein Sieg im Hauptfeld auf der ATP-Tour. In Brisbane hatte er in der 1. Quali-Runde und in Adelaide in der 2. Quali-Runde Niederlagen kassiert.

