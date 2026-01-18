Australian Open

Bitter für Rekorddame Venus Williams: Klare Führung verspielt

Verspielte klare Führung: Venus Williams
Die bereits 45-jährige Venus Williams sah gegen die Serbin Olga Danilovic wie die sichere Siegerin aus - und schied aus.
Von Harald Ottawa
18.01.26, 16:38

Venus Williams zeigte bei den Australian Open, dass sie es noch immer kann. Auch wenn es kein Happy End gab. 

28 Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Melbourne musste sich die bereits 45-jährige US-Amerikanerin der 21 Jahre jüngeren Olga Danilovic aus Serbien mit 7:6(5), 3:6, 4:6 geschlagen geben. 

Altersrekord

Dabei gab Williams, die dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, im dritten Satz eine 4:0-Führung aus der Hand. Williams hatte zuletzt vor fünf Jahren in Australien gespielt. Mit 45 Jahren ist die frühere Nummer eins der Welt die älteste Spielerin, die seit Einführung des Profitennis 1968 bei den Australian Open gespielt hat. Sie hatte erst im Herbst des vergangenen Jahres ihr Comeback gegeben. 

