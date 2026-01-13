"Seniorenmeisterschaft" in Hobart: Neuer Weltrekord im Frauen-Tennis

Bei den meisten Ü35-Ligamatches ist das Durchschnittsalter niedriger als bei der Erstrundenpartie in Hobart (Tasmanien). Beim WTA-Turnier standen nämlich rund 84 Jahre auf dem Court. Das ist neuer Weltrekord. Laut Datenanbieter "Opta” war es das älteste Hauptfeld-Match in der Geschichte der Frauen-Tour WTA.

In diesem Duell bekämpften sich die Deutsche Tatjana Maria, die im August 39 wird und die nimmersatte US-Amerikanerin Venus Williams, die wiederum im Juni ihren 46. Geburtstag feiern wird. Am Ende setzte sich die Jugend durch, Maria siegte 6:4, 6:3.

Williams feierte übrigens ihr WTA-Debüt 1994. Maria ist zumindest seit 2001 dabei. Das erste Duell hätte es demnach vor 25 Jahren geben können. In Hobart gab es aber das erste Aufeinandertreffen.