"Seniorenmeisterschaft" in Hobart: Neuer Weltrekord im Frauen-Tennis

Seit 1994 dabei: Venus Williams
US-Superstar Venus Williams, 45, sorgte mit ihrer Bezwingerin in Hobart für eine absolute Bestmarke.
Von Harald Ottawa
13.01.26, 08:57

Bei den meisten Ü35-Ligamatches ist das Durchschnittsalter niedriger als bei der Erstrundenpartie in Hobart (Tasmanien). Beim WTA-Turnier standen nämlich rund 84 Jahre auf dem Court. Das ist neuer Weltrekord. Laut Datenanbieter "Opta” war es das älteste Hauptfeld-Match in der Geschichte der Frauen-Tour WTA.

28 Jahre nach der Premiere: Venus Williams bei den Australian Open

In diesem Duell bekämpften sich die Deutsche Tatjana Maria, die im August 39 wird und die nimmersatte US-Amerikanerin Venus Williams, die wiederum im Juni ihren 46. Geburtstag feiern wird. Am Ende setzte sich die Jugend durch, Maria siegte 6:4, 6:3

Hobart International tennis tournament

Tatjana Maria

Williams feierte übrigens ihr WTA-Debüt 1994. Maria ist zumindest seit 2001 dabei. Das erste Duell hätte es demnach vor 25 Jahren geben können. In Hobart gab es aber das erste Aufeinandertreffen. 

