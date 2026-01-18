Hitzeschock bei den Autralian Open: Ballmädchen kollabiert

28 Grad im Schatten, in der Sonne über 35 - da kann es einem schon einmal zu heiß werden. Einem Ballmädchen wurden die hohen Temperaturen zum Verhängnis. Beim Match zwischen der Türkin Zeynep Sönmez (23) und der Russin Ekaterina Alexandrova (31) kam es zu einem Zwischenfall, der schlussendlich zum Glück glimpflich ausgegangen ist.

Als Alexandrova zum Gewinn des zweiten Satzes aufschlugt, stand das Mädchen neben dem Schiedsrichterstuhl. Sie machte zwei Schritte nach hinten, ging dann wieder zwei nach vorn - und fiel dann einfach nach hinten um. Sofort eilten Sönmez und Schiedsrichter Chase Urban (USA) zu Hilfe. Das tapfere Mädchen stand auf, wollte offensichtlich ihren Job weiter machen. Das ging jedoch nicht.

Von Sönmez und Ordern gestützt verließ das Mädchen das Spielfeld, wurde sofort zu einem Arzt gebracht. Danach ging es nach Hause - Glück im Unglück, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Alexandrova hat nach Wiederaufnahme der Partie den Satz 6:4 gewonnen, nachdem sie den ersten 5:7 verlor. Am Ende siegt jedoch die Außenseiterin, die den dritten Durchgang 6:4 für sich entscheidet. Für Sönmez ist der Einzug in die 2. Runde der Australian Open eine Premiere. Noch wichtiger ist jedoch, dass es dem Ballmädchen wieder gut geht.