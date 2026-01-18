Tennis

Neo-Österreicherin Anastasia Potapova siegt nach Aufholjagd

Anastasia Potapova schlägt auf einen Ball.
Die 24-jährige Anastasia Potapova lag in Melbourne schon scheinbar hoffnungslos zurück und konnte die Partie noch drehen.
18.01.26, 12:18

Anastasia Potapova gestaltete ihr erstes Grand-Slam-Match für Österreich höchst erfolgreich. Die 24-Jährige schlug bei den Australian Open in Melbourne die Niederländerin Suzan Lamens in der ersten Runde 3:6, 7:5 und 2:6.

Einmaleins der Australian Open: Evergreens, Stars, Sternchen und Figaros

Dabei lag die Neo-Österreicherin bereits mit 3:6, 1:5 zurück und schaffte es mit einem Kraftakt doch noch in die zweite Runde. Sieben Games in Folge waren schließlich der Schlüssel zum Erfolg. 

