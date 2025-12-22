Auf erfolgreichen Spuren: Chang-Schützling sicherte sich größten Junior-Titel
Learner Tien aus den USA sicherte sich den Titel bei den NextGen Finals. Trainer ist Rekordmann Michael Chang.
Michael Chang ist mit 17 Jahren bis heute der jüngste Grand-Slam-Sieger der Geschichte. 1989 gewann der US-Amerikaner die French Open. Nun führt er einen anderen Junior zu Erfolgen.
Changs Landsmann Learner Tien sicherte sich erstmals den Triumph bei den NextGen Finals, dem "Masters" für die besten U20-Spieler. Der topgesetzte US-Mann, der am 2. Dezember 20 wurde und noch teilnahmeberechtigt war, schlug im Endspiel den Belgier Alexander Blockx souverän 4:3 (4), 4:2 und 4:1. Im Vorjahr hatte Tien noch im Finale gegen den Brasilianer Joao Fonseca verloren.
Die Ergebnisse in Jeddah haben jedoch keine Relevanz für den ATP-Computer, der Tien auf Rang 28 ausspuckt.
