Auf erfolgreichen Spuren: Chang-Schützling sicherte sich größten Junior-Titel

Michael Chang ist mit 17 Jahren bis heute der jüngste Grand-Slam-Sieger der Geschichte. 1989 gewann der US-Amerikaner die French Open . Nun führt er einen anderen Junior zu Erfolgen.

Changs Landsmann Learner Tien sicherte sich erstmals den Triumph bei den NextGen Finals, dem "Masters" für die besten U20-Spieler. Der topgesetzte US-Mann, der am 2. Dezember 20 wurde und noch teilnahmeberechtigt war, schlug im Endspiel den Belgier Alexander Blockx souverän 4:3 (4), 4:2 und 4:1. Im Vorjahr hatte Tien noch im Finale gegen den Brasilianer Joao Fonseca verloren.

Die Ergebnisse in Jeddah haben jedoch keine Relevanz für den ATP-Computer, der Tien auf Rang 28 ausspuckt.