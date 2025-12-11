Große Tennis-Show in Ischgl: Thiem trifft auf Zverev

Früher lockte St. Anton nach der Saison die Tennis-Stars an, ab Freitag ist es erstmals Ischgl. Und wieder sind einige ehemalige Top-Spieler am Start, auch ein ehemaliger Weltranglisten-Zweiter.

Bei der Ischgl Trophy wird nicht nur Dominic Thiem, der am Freitagabend vor rund 1.300 Fans gegen Mischa Zverev, Bruder von Superstar Sascha und Ex-Profi, aufschlagen wird, dabei sein, sondern auch der Deutsche Tommy Haas. Der ehemalige Ranglisten-Zweite trifft am Freitag (15 Uhr) auf den ehemaligen Davis-Cup-Spieler und - Kapitän Stefan Koubek.

Mit von der von Edwin Weindorfer organisierten Party-Partie sind auch Jo-Wilfried Tsonga (ehemalige Nummer 5) und Feliciano Lopez. Insgesamt werden 100.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Es gibt Liveübertragungen auf Sky Sport Austria und ServusTV On.