Große Tennis-Show in Ischgl: Thiem trifft auf Zverev

Star in Ischgl: Dominic Thiem
Am Freitag startet die große Party im Tiroler Ischgl. Dominic Thiem fordert am Abend den Deutschen Mischa Zverev, weitere ehemalige Top-10-Leute sind am Start.
Von Harald Ottawa
11.12.25, 14:34
Früher lockte St. Anton nach der Saison die Tennis-Stars an, ab Freitag ist es erstmals Ischgl. Und wieder sind einige ehemalige Top-Spieler am Start, auch ein ehemaliger Weltranglisten-Zweiter. 

Tennis trifft Wintersport: Riesenparty mit Dominic Thiem

Bei der Ischgl Trophy wird nicht nur Dominic Thiem, der am Freitagabend vor rund 1.300 Fans gegen Mischa Zverev, Bruder von Superstar Sascha und Ex-Profi, aufschlagen wird, dabei sein, sondern auch der Deutsche Tommy Haas. Der ehemalige Ranglisten-Zweite trifft am Freitag (15 Uhr) auf  den ehemaligen Davis-Cup-Spieler und - Kapitän Stefan Koubek. 

Mit von der von Edwin Weindorfer organisierten Party-Partie sind auch  Jo-Wilfried Tsonga (ehemalige Nummer 5) und Feliciano Lopez. Insgesamt werden 100.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Es gibt Liveübertragungen auf Sky Sport Austria und ServusTV On.

Kommentare 

