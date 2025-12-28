„Battle of the Sexes“: Kyrgios schlägt Sabalenka

Und siehe da – die Belarussin gewann auch das erste Game und hielt in einem Match mit echtem Showkampf-Charakter sehr gut mit. So führte die vierfache Grand-Slam-Siegerin im zweiten Satz 3:1. Der Australier, der aufgrund Verletzungen wenig spielte, siegte letztlich 6:3, 6:3. Zudem hatte er mit einem Handicap zu kämpfen: Das Feld auf der Seite von Sabalenka wurde um neun Prozent verkleinert.