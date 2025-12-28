Tennis

„Battle of the Sexes“: Kyrgios schlägt Sabalenka

Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka hatten viel Spaß.
Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hielt beim Geschlechterkampf in Dubai gegen den Australier Nick Kyrgios gut mit, verlor aber 3:6, 3:6.
28.12.25, 18:35
Mit Spannung war der Geschlechterkampf „Battle of the Sexes“ in Dubai zwischen der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios erwartet worden. 

Vor dem Geschlechterduell im Tennis: Frauen-Power in der Männer-Welt

Und siehe da – die Belarussin gewann auch das erste Game und hielt in einem Match mit echtem Showkampf-Charakter sehr gut mit. So führte die vierfache Grand-Slam-Siegerin im zweiten Satz 3:1. Der Australier, der aufgrund Verletzungen wenig spielte, siegte letztlich 6:3, 6:3. Zudem hatte er mit einem Handicap zu kämpfen: Das Feld auf der Seite von Sabalenka wurde um neun Prozent verkleinert.

