Jürgen Melzer spricht vor Davis-Cup-Duell mit Japan von "50:50-Partie"
Das KURIER Austria Davis Cup Team startet ins neue Länderspieljahr. 2025 konnte man sich sensationell für das Davis Cup Final 8 der acht besten Nationen qualifizieren. Heuer will Österreich an diesen Erfolg anschließen.
Einen ersten Schritt möchte das Team von Kapitän Jürgen Melzer nächste Woche machen. In Tokio startet die Begegnung der ersten Qualifikationsrunde gegen Gastgeber Japan. Gespielt wird am 6./7. Februar (live auf ORF Sport +) auf Hardcourt im Ariake Coliseum.
Die Abreise erfolgt für Melzer und Co. schon am Freitag. Das Team bilden diesmal Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler und Alexander Erler.
"Ich freue mich darauf, dass wir alle wieder zusammenkommen und eine Aufgabe vor der Brust haben", sagte Melzer bei einem Pressegespräch im KURIER-Medienhaus. "Die Aufgabe ist schwer, aber definitiv lösbar. Ich sehe es als 50:50-Partie."
