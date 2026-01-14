Blackout von Ofner: Österreicher jubelt zu früh - Aus in Melbourne-Quali

In der zweiten Qualifikationsrunde der Australian Open kam für Sebastian Ofner das Aus. Doch das 6:4, 4:6, 6:7 (11:13) gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy war mehr als vermeidbar. Der Steirer riss sogar schon die Hände zum Siegerjubel in die Höhe und ballte die Faust - allerdings zu früh.

Was war geschehen?

Ofner führte im Tiebreak des dritten und entscheidenden Satzes mit 6:1 und machte den Punkt zum 7:1. Da hob er die Hände in die Höhe und ging schon in Richtung Netz zum Handschlag. Allerdings wird bei den Australian Open im Match-Tiebreak auf zehn gewonnene Punkte gespielt - worauf ihn der Schiedsrichter hinwies.