Blackout von Ofner: Österreicher jubelt zu früh - Aus in Melbourne-Quali

Sebastian Ofner sitzt bei einer Pressekonferenz.
Der Steirer sah sich in der zweiten Qualifikationsrunde von Melbourne schon als Sieger, als er sich einen Fauxpas leistete.
Von Florian Plavec
14.01.26, 08:37

In der zweiten Qualifikationsrunde der Australian Open kam für Sebastian Ofner das Aus. Doch das 6:4, 4:6, 6:7 (11:13) gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy war mehr als vermeidbar. Der Steirer riss sogar schon die Hände zum Siegerjubel in die Höhe und ballte die Faust - allerdings zu früh.

Was war geschehen? 

Ofner führte im Tiebreak des dritten und entscheidenden Satzes mit 6:1 und machte den Punkt zum 7:1. Da hob er die Hände in die Höhe und ging schon in Richtung Netz zum Handschlag. Allerdings wird bei den Australian Open im Match-Tiebreak auf zehn gewonnene Punkte gespielt - worauf ihn der Schiedsrichter hinwies.

Ofner musste weiterspielen, verlor offensichtlich die Konzentration und machte kaum noch Punkte. Der 20-jährige Basavareddy zog in die dritte Runde ein. Für Ofner ist das Turnier vorbei, bevor es überhaupt richtig begonnen hat. 

Am Mittwoch spielen noch Jurij Rodionov (gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda) und Lilli Tagger (gegen die Russin Elena Pridankina). 

