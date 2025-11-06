Bei Tennis-Turnieren muss es nicht immer um Punkte gehen. Oder um einen Siegerscheck in der Höhe von sechs Millionen Dollar, den sich Jannik Sinner im Oktober beim Six Kings Slam im arabischen Riad abholte. Viel gemütlicher wird es bei der Ischgl Trophy über die Tennisbühne gehen, die vom 11. bis 14. Dezember ihre Premiere feiert.

Verantwortlich dafür zeichnet sich Veranstalter Edwin Weindorfer, der seit Jahren im Geschäft ist und auch schon mit spektakulären Ideen aufhorchen ließ. So ließ er die Tennis-Cracks am Beginn seiner Karriere in Graz auf dem Dach eines Einkaufszentrums aufschlagen oder ließ am Airport Berlin-Tempelhof in einem Flugzeug-Hangar spielen. Mittlerweile zeichnet sich der Partner von Wien-Turnierboss Herwig Straka für die ATP-Rasenturniere in Stuttgart und Mallorca verantwortlich.

Staraufgebot und Winterspaß

Aber wegen Weindorfer werden nicht die Massen einziehen, das weiß auch der Salzburger. Also treten um ein Preisgeld von immerhin 100.000 Euro etliche Stars an. Auch Dominic Thiem, der zuletzt in Wien bei der Exhibition Red Bull BassLine mitwirken durfte, ist dabei. Dazu der ehemalige Weltranglisten-Zweite Tommy Haas aus Deutschland, der exzentrische ehemalige Top-Ten-Mann Fabio Fognini aus Italien und mit Zverev ein weiterer Deutscher. Dabei handelt es sich aber nicht um den Ranglisten-Dritten Alexander, sondern dessen Bruder Mischa, der vor Jahren ebenfalls in der erweiterten Weltspitze zu finden war. Hintergrund des Turniers ist aber ein anderer: „Die Kombination von Wintersport und Tennis mit einem Hauch Weihnachtsstimmung ist einzigartig“, sagt Weindorfer.