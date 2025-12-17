Völlig überraschend: Superstar Alcaraz trennt sich von seinem Coach
Carlos Alcaraz kann auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurückblicken. Der Spanier beendet es als Nummer eins der Welt, hat zwei Grand-Slam-Titel gewonnen. Umso überraschender kommt die Meldung, dass sich der 22-Jährige jetzt von seinem Trainer trennt.
Alcaraz und Juan Carlos Ferrero gehen künftig getrennte Wege, das gab der Spanier am Mittwoch auf Instagram bekannt. "Es fällt mir sehr schwer, diesen Beitrag zu schreiben... Nach mehr als sieben Jahren zusammen haben Juanki und ich beschlossen, unsere gemeinsame Zeit als Trainer und Spieler zu beenden."
Alcaraz und die ehemalige Nummer eins der Welt arbeiteten seit 2018 zusammen. Die Kooperation machte Alcaraz zum Gewinner von bislang sechs Grand-Slam-Titeln. Zudem wurde er 2022 zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte und führt die Rangliste auch aktuell an.
